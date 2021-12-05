Сколько заработает Деревянченко

Официальные гонорары участников вечера бокса в "Стейплс-центре" (Лос-Анджелес, США) обнародовал журналист Дэн Рафаэл.

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За бой с доминиканцом Карлосом Адамесом украинец получит гарантированную выплату в размере 200 тысяч долларов. Его сопернику заплатят 50 тысяч долларов.

Среди всех бойцов, которые выступят в андеркарде поединка Джервонта Дэвис – Исаак Крус, у Деревянченко самый большой гонорар.

Джервонта получит 1 миллион долларов против 300 тысяч у Круса.

Шанс Деревянченко

  • 36-летний Деревянченко проведет свой 17-й бой на профессиональном ринге. В случае победы Сергей может в четвертый раз в карьере сражаться за титул чемпиона мира в среднем весе.
  • До этого крымчанин проиграл чемпионские бои Дэниелу Джейкобсу, Геннадию Головкину и Джермаллу Чарло.
  • По информации СМИ, если Деревянченко одолеет Адамеса, то в следующем поединке сразится против Хайме Мунгия за титул WBC.