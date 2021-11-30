В случае победы над Адамесом украинец может подраться за вакантный чемпионский пояс с Хайме Мунгией (38-0, 30 KO), если Джермалл Чарло (32-0, 23 KO) сменит дивизион.

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Источник сообщает, что Чарло планирует подняться в суперсредний вес ради боя с Давидом Бенавидесом (25-0, 22 KO) за звание временного чемпиона WBC.

"Скажу, что в каждом бою хочется выиграть досрочно, но не всегда во время поединка это получается. Многое зависит от стиля соперника и собственного плана. Что мне нужно, чтобы в четвертый раз драться за пояс? Я действительно нахожусь высоко в рейтингах. Думаю, чтобы побоксировать за пояс чемпиона мира, мне нужно, как минимум, одержать две победы: сейчас над Адамесом, а затем над Хайме Мунгией", – сказал Деревянченко.

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