Доминиканец превосходит украинца на 0,2 килограмма

Поединок состоится в Лос-Анджелесе на арене Staples Center. Бой пройдет в андеркарде битвы между Джервонтой Дэвисом и Исааком Крусом.

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Во время взвешивания оба боксера уложились в лимит среднего веса (до 72,5 килограммов). Однако украинец оказался немного легче соперника.

Деревянченко на весах показал 72,1 килограмма, а Адамес – 72,3.

Видео взвешивания

Перед противостоянием