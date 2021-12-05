Доминиканец превосходит украинца на 0,2 килограмма
Поединок состоится в Лос-Анджелесе на арене Staples Center. Бой пройдет в андеркарде битвы между Джервонтой Дэвисом и Исааком Крусом.
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Во время взвешивания оба боксера уложились в лимит среднего веса (до 72,5 килограммов). Однако украинец оказался немного легче соперника.
Деревянченко на весах показал 72,1 килограмма, а Адамес – 72,3.
Видео взвешивания
Перед противостоянием
- Для украинского боксера это первый бой с сентября 2020-го года. В своем последнем поединке Сергей уступил Джермаллу Чарло и не смог отобрать у американца чемпионский титул WBC в среднем весе.
- Соперник украинца провел в профессионалах 21 поединок, 20 из них завершал победой (16 – нокаутом) при всего одном поражении. 27-летний боксер потерпел поражение в ноябре 2019-го года в поединке против бразильца Патрика Тейшейры.