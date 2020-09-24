Украинский боксер Максим Бурсак идет в политику. Максим будет баллотироваться в Киевский городской совет от партии "Удар" Виталия Кличко.

О решении пойти в политику 36-летний боксер сообщил в своем инстаграме. Бурсак заручился поддержкой мэра Киева Виталия Кличко.

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Вчера я официально стал кандидатом в депутаты горсовета от политической партии "Удар" Виталия Кличко. Спасибо мэру за оказанное им доверие, я не подведу,

– написал Бурсак.

Он сообщил, что будет баллотироваться в Дарницком районе. Именно там, как говорит спортсмен, он и вырос.

Что известно о Бурсаке

Бурсак провел на профи-ринге 44 боя, одержал 36 побед, потерпел 6 поражений, а еще 2 боя завершились вничью. За последние пять лет украинец дважды проводил бои за титул чемпиона мира, но оба раза проиграл.

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В феврале в рейтинговом поединке в Броварах Макс Бурсак одолел россиянина Максима Смирнова. Бой длился все положенные восемь раундов, по окончании которых украинец был признан победителем единогласным решением судей

Кто из спортсменов примет участие в выборах

Александр Шовковский, помощник наставника сборной Украины по футболу, идет в политику. Шовковский будет баллотироваться в Киевский городской совет от партии "УДАР".

Несмотря на это бывший вратарь "Динамо" не планирует покидать сборную Украины.

Бывший украинский боксер Вячеслав Узелков также заявил о своем намерении пойти в политику. Он будет баллотироваться на должность городского головы Винницы.

В мэры города он идет от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".