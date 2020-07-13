Украинский боксер Макс Бурсак во время общения с болельщиками в сети ответил на вопросы "Чей Крым?" и "Россия – агрессор?".

Бурсак поделился своим мнением по крымской теме в Instagram. Ранее Александр Усик, которого спросили о принадлежности Крыма, заявил, что "Крым – Божий", пишет 24 канал.

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В адрес боксера прозвучал вопрос: "Чем Крым?". На что 36-летний боксер из Киева ответил: "Крымчан".

А на вопрос о том, является ли Россия агрессором, боксер отвечать не стал, написав: "Провокация".

Что известно о Максе Бурсаке

Бурсак провел на профи-ринге 44 боя, одержал 36 побед, потерпел 6 поражений, а еще 2 боя завершились вничью. За последние пять лет украинец дважды проводил бои за титул чемпиона мира, но оба раза проиграл.

В феврале в рейтинговом поединке в Броварах Макс Бурсак одолел россиянина Максима Смирнова. Бой продолжался все положенные восемь раундов, по окончании которых украинец был признан победителем единогласным решением судей