Український боксер Максим Бурсак іде в політику. Максим буде балотуватися у Київську міську раду від партії "Удар" Віталія Кличка.

Про рішення піти в політику 36-річний боксер повідомив у своєму інстаграмі. Бурсак заручився підтримкою мера Києва Віталія Кличка.

Варте уваги Вирішив пропіаритися: український боксер став на захист Усика у конфлікті з Грицаєм

Вчора я офіційно став кандидатом в депутати міськради від політичної партії "Удар" Віталія Кличка. Дякую меру за надану ним довіру, я не підведу,

– написав Бурсак.

Він повідомив, що буде балотуватися в Дарницькому районі. Саме там, як каже спортсмен, він і виріс.

Що відомо про Бурсака

Бурсак провів на профі-рингу 44 бої, здобув 36 перемог, зазнав 6 поразок, а ще 2 бої завершилися внічию. За останні п'ять років українець двічі проводив бої за титул чемпіона світу, але обидва рази програв.

До речі В стилі Усика: український боксер оригінально відповів на питання "Чий Крим?"

У лютому в рейтинговому поєдинку в Броварах Макс Бурсак здолав росіянина Максима Смірнова. Бій тривав усі покладені вісім раундів, після закінчення яких українець був визнаний переможцем одноголосним рішенням суддів

Хто зі спортсменів візьме участь у виборах

Олександр Шовковський, помічник наставника збірної України з футболу, іде в політику. Шовковський буде балотуватися у Київську міську раду від партії "УДАР".

Попри це колишній воротар "Динамо" не планує покидати збірну України.

Колишній український боксер В’ячеслав Узелков також заявив про свій намір піти в політику. Він буде балотуватися на посаду міського голови Вінниці.

У мери міста він йде від партії "Опозиційна платформа – За життя".