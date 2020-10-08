Украинский боксер Беринчик сломал ребра спарринг-партнеру перед титульным боем
Украинский боксер Денис Беринчик, который владеет титулом WBO International, 8 октября проведет третью защиту своего пояса. Во время подготовки к румыну Виорелу Симиону, с которым встретится Денис, украинский боксер сломал ребра своему спарринг-партнеру.
Егор Голуб, тренер Дениса Беринчика, рассказал о подготовке своего подопечного против Виорела Симиона. Об этом сообщает XSport.
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По словам Голуба, Денис прошел шестинедельный тренировочный лагерь. Спарринг-партнером Беринчика был Александр Соломенников, Вячеслав Кислицын и Тимур Беляк.
Еще один спарринг-партнер покинул лагерь Беринчика из-за сломанных ребер.
Был еще один спарринг-партнер, но Денис ему в первом спарринге сломал ребра, и он поехал домой,
– сказал тренер Дениса.
Егор Голуб во второй раз готовил Беринчика к поединку. Тренер боксера рассказал, что работа с Денисом – это огромный опыт.
"Можно сказать, что это была первая полноценная подготовка. Перед предыдущим боем я уже приехал на спарринги, ведь меня не было в стране. Для меня это новое, мне понравилось, я расписывал план тренировок, все вел. Для меня это огромный опыт, который я буду развивать", – сказал Голуб.
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Непобедимый Беринчик проведет третью защиту титула WBO International. Бой состоится в четверг, 8 октября.
Соперником Дениса будет румын Виорел Симион. 38-летний румын в 25 поединках одержал 22 победы и трижды проиграл.
Начало поединка Беринчик – Симион примерно в 21:30.
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