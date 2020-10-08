Украинский боксер Денис Беринчик, который владеет титулом WBO International, 8 октября проведет третью защиту своего пояса. Во время подготовки к румыну Виорелу Симиону, с которым встретится Денис, украинский боксер сломал ребра своему спарринг-партнеру.

Егор Голуб, тренер Дениса Беринчика, рассказал о подготовке своего подопечного против Виорела Симиона. Об этом сообщает XSport.

К теме: Денис Беринчик – Виорел Симион: прогноз букмекеров на титульный бой

По словам Голуба, Денис прошел шестинедельный тренировочный лагерь. Спарринг-партнером Беринчика был Александр Соломенников, Вячеслав Кислицын и Тимур Беляк.

Еще один спарринг-партнер покинул лагерь Беринчика из-за сломанных ребер.

Был еще один спарринг-партнер, но Денис ему в первом спарринге сломал ребра, и он поехал домой,

– сказал тренер Дениса.

Егор Голуб во второй раз готовил Беринчика к поединку. Тренер боксера рассказал, что работа с Денисом – это огромный опыт.

"Можно сказать, что это была первая полноценная подготовка. Перед предыдущим боем я уже приехал на спарринги, ведь меня не было в стране. Для меня это новое, мне понравилось, я расписывал план тренировок, все вел. Для меня это огромный опыт, который я буду развивать", – сказал Голуб.

Не пропустите: Денис Беринчик – Виорел Симион: где смотреть онлайн титульный бой

Беринчик – Симион: главное о бое

Непобедимый Беринчик проведет третью защиту титула WBO International. Бой состоится в четверг, 8 октября.

Соперником Дениса будет румын Виорел Симион. 38-летний румын в 25 поединках одержал 22 победы и трижды проиграл.

Начало поединка Беринчик – Симион примерно в 21:30.