Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик проведет третью защиту титула WBO International. В четверг, 8 октября, Беринчик встретится с румыном Виорелом Симионом. Посмотреть бой можно онлайн в Украине.

Беринчик – Симион: где смотреть

Вечер бокса, в рамках которого Денис Беринчик будет противостоять Виорелу Симиону, начнется в 20:00. Об этом сообщает 24 канал.

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Примерное начало боя Беринчика в 21:30. В прямом эфире поединок Беринчик – Симион покажет платформа Megogo.

Для того, чтобы посмотреть бой на Megogo, нужно иметь подписку "Оптимальная" или "Максимальная".

Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку всего за одну гривну.