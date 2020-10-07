Денис Беринчик – Виорел Симион: где смотреть онлайн титульный бой
Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик проведет третью защиту титула WBO International. В четверг, 8 октября, Беринчик встретится с румыном Виорелом Симионом. Посмотреть бой можно онлайн в Украине.
Беринчик – Симион: где смотреть
Вечер бокса, в рамках которого Денис Беринчик будет противостоять Виорелу Симиону, начнется в 20:00. Об этом сообщает 24 канал.
К теме: Денис Беринчик – Виорел Симион: прогноз букмекеров на титульный бой
Примерное начало боя Беринчика в 21:30. В прямом эфире поединок Беринчик – Симион покажет платформа Megogo.
Для того, чтобы посмотреть бой на Megogo, нужно иметь подписку "Оптимальная" или "Максимальная".
Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку всего за одну гривну.
Что известно о Симионе?38-летний румын Виорел Симион отнюдь не топ-соперник и тем более не претендент на бой с чемпионом мира Василием Ломаченко. В 25 поединках румын получил 22 победы и трижды проиграл.
-
Почему в Marathonbet самая низкая маржа среди букмекеров и как это влияет на сумму выигрыша2 октября , 15:30
-
Бой с Усиком – безумие: отец Фьюри прокомментировал поединок украинца с Чисорой2 октября , 11:57
-
Джошуа отправит Усика в нокаут: у Фьюри сравнили украинца с Али и дали неутешительный прогноз3 октября , 13:21