Украинский боксер Денис Беринчик 8 октября проведет третью защиту титула WBO International. Соперником украинца станет румын Виорел Симион. Кто фаворит поединка – читайте в материале Спорт 24.

Беринчик – Симион: прогноз

Непобедимый Беринчик большими шагами мчится к поединку за титул WBO, пишет 24 канал. Украинцу нужно провести очередной успешный бой, чтобы защитить свои притязания на титул, которым владеет Василий Ломаченко.

К теме: Денис Беринчик возвращается на ринг: дата поединка и соперник

38-летний румын Виорел Симион отнюдь не топ-соперник и тем более не претендент на бой с чемпионом мира. В 25 поединках румын получил 22 победы и трижды проиграл.

Прогноз Favbet

Явным фаворитом поединка является украинский боксер. Специалисты оценивают шансы Дениса получить свою четырнадцатую подряд победу коэффициентом 1,01. Шанс, что румын победит Дениса оценен коэффициентом 18. Еще больший коэффициент на ничью – 34.

Чем удивит Беринчик: Подборка уникальных выходов украинского боксера на ринг

Букмекеры предлагают спрогнозировать как завершится поединок. Досрочная победа Беринчика оценена коэффициентом 1,65. Если же Денис выигрывает по очкам – коэффициент 2,10.

Досрочную победу Симиона букмекеры оценили коэффициентом 26. Если же он выигрывает решением судей – коэффициент 21.

Вместе с тем, фанаты бокса могут поставить на то, пройдут боксеры всю дистанцию ​​с 12 раундов. Если да – коэффициент 2,05. Если же нет – коэффициент 1,72.

Бой Беринчик – Симион состоится 7 октября в Киеве. Примерный начало боя в 21:30.