Український боксер Денис Берінчик, який володіє титулом WBO International, 8-го жовтня проведе третій захист свого поясу. Під час підготовки до румуна Віорела Сіміона, з яким зустрінеться Денис, український боксер зламав ребра своєму спаринг-партнеру.

Єгор Голуб, тренер Дениса Берінчика, розповів про підготовку свого підопічного проти Віорела Сіміона. Про це повідомляє XSport.

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За словами Голуба, Денис пройшов шеститижневий тренувальний табір. Спаринг-партнером Берінчика був Олександр Соломенніков, В'ячеслав Кисліцин і Тимур Біляк.

Ще один спаринг-партнер покинув табір Берінчика через зламані ребра.

Був ще один спаринг-партнер, але Денис йому в першому спарингу зламав ребра, і він поїхав додому,

– сказав тренер Дениса.

Єгор Голуб вдруге готував Берінчика до поєдинку. Тренер боксера розповів, що робота з Денисом – це величезний досвід.

"Можна сказати, що це була перша повноцінна підготовка. Перед попереднім боєм я вже приїхав на спаринги, адже мене не було в країні. Для мене це нове, мені сподобалося, я розписував план тренувань, все вів. Для мене це величезний досвід, який я буду розвивати", – сказав Голуб.

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Непереможний Берінчик проведе третій захист титулу WBO International. Бій відбудеться у четвер, 8-го жовтня.

Суперником Дениса буде румун Віорелом Сіміоном. 38-річний румун у 25 поєдинках здобув 22 перемоги та тричі програв.

Початок поєдинку Берінчик – Сіміон приблизно о 21:30.