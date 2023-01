В субботу, 28 января, украинский боксер Артем Далакян в непростом поединке одержал победу над костариканцем Давидом Хименесом. Артем в шестой раз защитил чемпионский пояс WBA и впервые это сделал в Великобритании.

Теперь украинского чемпиона ждет объединительный бой. А помощь в организации мегафайта пообещал со-промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен. Об этом рассказал глава украинской промоутерской компании Union Boxing Promotion Юрий Рубан.

Первое, хочу поздравить с оставшимся в Украине поясом. Во-вторых, после этой победы мы подписали контракт. Устно, но Фрэнк Уоррен пожал руку и сказал: "Считайте, что следующий бой мы проведем вместе". Объединительный бой будет, будем ждать с кем,

– заявил Рубан.

Поединок в Лондоне не был легким для украинского боксера, ведь накануне Далакян переболел.

"Артем не совсем раскрылся, но он четыре дня переболел. Четыре дня во время спаррингов мы потеряли немного. Думаю, если бы четыре дня не были потеряны, то все было бы нормально ", – рассказал Юрий Рубан.

Artem Dalakian and David Jimenez go the distance



Who walks away as the WBA World Flyweight Champion? #BeterbievYarde | BT Sport 1 pic.twitter.com/ZFxR5ZGqzr