В августе 2022 года Усик защитил три чемпионских пояса в поединке-реванше против Энтони Джошуа. Александр во второй раз преодолел британца и остался чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Теперь украинец собирается сразиться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Именно этот британец является чемпионом по версии WBC.

Пока остается неясность с датой и местом боя. Известный промоутер Боб Арум объяснил, почему поединок Усик – Фьюри не состоится до начала апреля.

Вопрос только в том, где и когда пройдет бой. Если поединок состоится в Саудовской Аравии, то уже после Рамадана, 20 апреля. Если же в Лондоне на стадионе "Уэмбли", то где-то в начале апреля. Уверен, бой в любом случае будет невероятным,

– заявил Арум.

Напомним, что после победы над Чисорой Фьюри встретился с Усиком в ринге. Тайсон как всегда вел себя дерзко, но в конце концов оба оппонента согласились сойтись друг с другом в бою за три пояса.

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Бой Усик – Фьюри: