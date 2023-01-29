У суботу, 28 січня, український боксер Артем Далакян у непростому поєдинку здобув перемогу над костариканцем Давідом Хіменесом. Артем вшосте захистив чемпіонський пояс WBA і вперше це зробив у Великій Британії.

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Наступний бій Далакяна готуватиме промоутер Ф'юрі

Тепер на українського чемпіона чекає об'єднавчий бій. А допомогу в організації мегафайту пообіцяв співпромоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен. Про це розповів глава української промоутерської компанії Union Boxing Promotion Юрій Рубан.

Перше, хочу привітати з поясом, який залишився в Україні. Друге, після цієї перемоги ми підписали контракт. Усно, але Френк Воррен потиснув руку і сказав: "Вважайте, що наступний бій ми проведемо разом". Об'єднувальний бій буде, будемо чекати з ким,

– заявив Рубан.

Поєдинок у Лондоні не був з легких для українського боксера, адже напередодні Далакян перехворів.

"Артем не зовсім розкрився, але він чотири дні перехворів. Чотири дні під час спарингів ми втратили трошки. Думаю, якби чотири дні не були втрачені, то все було б нормально", – розповів Юрій Рубан.

Відео перемоги Далакяна над Хіменесом

Artem Dalakian and David Jimenez go the distance



Who walks away as the WBA World Flyweight Champion? #BeterbievYarde | BT Sport 1 pic.twitter.com/ZFxR5ZGqzr — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) January 28, 2023

Цікаво знати. Артем Далакян здобув 22 перемоги на професійному рингу, у 15 з яких святкував достроково.