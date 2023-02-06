Усик пристыдил Баха, напомнив преступления российской армии в Украине: видео речи чемпиона
Источник:Инстаграмм Александра Усика
Намерения Международного олимпийского комитета вернуть российских и белорусских спортсменов в соревнования вызвали возмущение всего цивилизованного мира. Ряд выдающихся чемпионов выступили против заявлений президента МОК.
Президент МОК Томас Бах является одним из самых больших поклонников возвращение россиян и белорусов в международные соревнования. По его убеждению, войну не обязательно завершать, главное, чтобы на Олимпиаде были представители государств-террористов.
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Усик: Российская армия убивает спортсменов и тренеров
Против таких недальновидных намерений выступил обладатель чемпионских поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик. В своем Instagram боксер записал видео, в котором напомнил уважаемому президенту МОК преступления российских захватчиков на территории Украины.
"Господин Бах, хочу обратиться именно к вам. Я украинский спортсмен, олимпийский чемпион 2012 года по боксу, действующий чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.
Вы хотите разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях. Российская армия пришла на нашу землю, убивает мирное население, убивает спортсменов и тренеров, разрушает спортивные площадки и залы.
Награды, которые будут завоевывать российские спортсмены на международных соревнованиях, это награды будут крови, смерти и слез.
Вам я хочу пожелать мирного неба, здоровья и радости", – сказал Усик.