Киевлянин Игорь Потеря в андеркарде проведет поединок с россиянином Шарабутдином Магомедовым. Главным же событием вечера будет бой австралийца Роберта Уиттакера и россиянина Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ.

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Мотивирован, как никогда

Украинский боец высказался относительно своего предстоящего поединка с представителем вражеской страны. Потеря объяснил, почему согласился на этот бой и заявил, что сделает все, чтобы одержать победу.



Я тот человек, который никогда не отказывался от поединков, потому что считаю это слабостью. Я здесь, чтобы стать чемпионом UFC в среднем весе, и для этого мне нужно драться со всеми. Я никогда не выбирал оппонентов, принимаю все вызовы и соглашаюсь на те бои, которые дает мне UFC. На все воля Божья, Богу виднее, как для меня лучше, я доверяю Богу и той Энергии, которую Бог мне посылает. Слава Богу за все.

От вас прошу максимальной поддержки, а не хейта, потому что этот поединок очень важен для меня, я мотивирован как никогда, и с Божьей помощью я сделаю все возможное для победы от себя, а невозможное сделает Боженька", – написал Игорь.

Также украинец прокомментировал уровень будущего соперника. Потеря считает, что он переоценен и пообещал доказать это.

Относительно оппонента... Я считаю его слишком переоцененным, и вскоре в поединке я покажу вам, почему я так считаю. Его прозвище Пират. Дуэлист возьмет Пирата на абордаж и потопит в Саудовской Аравии. Всем счастья. Слава Украине! Героям Слава! Слава ВСУ. Украина, я тебя люблю,

– заявил Потеря.

Напомним, что последний бой Игорь Потеря провел 11 февраля в Лас-Вегасе. Тогда он победил поляка Роберта Бричека единогласным решением судей.

Справка. В течение профессиональной карьеры Игорь Потеря одержал 20 побед и потерпел пять поражений. В UFC провел 5 поединков: две победы и три поражения.