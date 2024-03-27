30 марта украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий будет боксировать с бывшим претендентом на чемпионский пояс Кубратом Пулевым. Стало известно, где будет транслироваться данный поединок.

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Бой Шевадзуцкого покажет DAZN

Трансляция состоится на платформе DAZN. Бой пройдет 30 марта в Софии, Болгария. На кону этого будет титул WBA International в супертяжелом весе.

Напомним, Болгарин Пулев должен был драться с регулярным чемпионом WBA Махмудом Чарром, однако тот получил повреждение и снялся с поединка.

Игорь Шевадзуцкий в предыдущий раз боксировал в феврале, одержав победу техническим нокаутом в поединке с Эдонисом Беришей. Всего украинец провел 12 профессиональных боев, из которых 11 выиграл, 9 нокаутом.

Единственное поражение Шевадзуцкий потерпел 22 апреля 2023 года, когда в польском Жешуве техническим нокаутом уступил первому номеру рейтинга WBA – конголезцу Мартину Баколе.

К слову. В 2014 году Кубрат Пулев проиграл украинцу Владимиру Кличко, а в 2020-м его нокаутировал британец Энтони Джошуа.