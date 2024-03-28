Поединок состоится во время шоу UFC 22 июня. Место встречи – Саудовская Аравия.

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Бой состоится в рамках шоу UFC

В главном событии боя за звание обязательного претендента в среднем весе сойдутся экс-чемпион Роберт Уиттакер (25-7) из Австралии и российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев (13-0).

В со-главном поединке вечера встретятся два россиянина – Александр Волков (37-10) и Сергей Павлович (18-2).

Напомним, что в предыдущем поединке Потеря одержал победу над Робертом Бричеком (17-6) на UFC Fight Night 236 в Лас-Вегасе.

Что известно об украинском бойце