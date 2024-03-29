Киянин Ігор Потєря в андеркарді проведе поєдинок з росіянином Шарабутдином Магомедовим. Головною ж подією вечора буде бій австралійця Роберта Віттакера та росіянина Хамзата Чимаєва, який представляє ОАЕ.

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Мотивований, як ніколи

Український боєць висловився щодо свого майбутнього поєдинку з представником ворожої країни. Потєря пояснив, чому погодився на цей бій та заявив, що зробить усе, щоб здобути перемогу.



Я та людина, яка ніколи не відмовлялася від поєдинків, тому що вважаю це слабкістю. Я тут, щоб стати чемпіоном UFC у середній вазі, і для цього мені потрібно битися з усіма. Я ніколи не вибирав опонентів, приймаю всі виклики та погоджуюся на ті бої, які дає мені UFC. На все воля Божа, Богу видніше, як для мене краще, я довіряю Богу та тій Енергії, яку Бог мені посилає. Слава Богу за все.

Від вас прошу максимальної підтримки, а не хейту, тому що цей поєдинок дуже важливий для мене, я мотивований як ніколи, і з Божою допомогою я зроблю все можливе для перемоги від себе, а неможливе зробить Боженька", – написав Ігор.

Також українець прокоментував рівень майбутнього суперника. Потєря вважає, що він переоцінений та пообіцяв довести це.

Щодо опонента… Я вважаю його занадто переоціненим, і незабаром у поєдинку я покажу вам, чому я так вважаю. Його прізвисько Пірат. Дуеліст візьме Пірата на абордаж і потопить у Саудівській Аравії. Всім щастя. Слава Україні! Героям Слава! Слава ЗСУ. Україно, я тебе люблю,

– заявив Потєря.

Нагадаємо, що останній бій Ігор Потєря провів 11 лютого у Лас-Вегасі. Тоді він переміг поляка Роберта Бричека одноголосим рішенням суддів.

Довідка. Протягом професійної кар'єри Ігор Потєря здобув 20 перемог і зазнав п'яти поразок. В UFC провів 5 поєдинків: дві звитяги та три поразки.