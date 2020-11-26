Украинский центровой Алексей Лень имел немало вариантов где продолжить карьеру в NBA. Но выбрал "Торонто Рэпторс".

Хотя официально о подписании соглашения между "Торонто" и Алексеем Ленем еще не сообщено. Однако уже известно, что в новом клубе у Леня будет наименьшая зарплата за время его выступлений в NBA.

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При этом Лень имел и другие варианты для продолжения карьеры в США. Им интересовались сразу четыре клуба, кроме "Торонто". По сообщению The Athletic, на украинца претендовали клубы, которые есть среди главных фаворитов на чемпионство следующего сезона – "Лос-Анджелес Лейкерс", "Филадельфия Сиксерс" и "Милуоки Бакс". Также и "Сакраменто Кингс", где вторую половину предыдущего сезона провел Лень, хотели продлить с ним соглашение.

Однако Лень выбрал именно "Торонто", где ему дали не слишком большую зарплату, чем другие команды.