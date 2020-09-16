Украинский баскетболист Лень закрутил роман с пышногрудой красавицей: фото
Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень показал свою новую любовь. Фото в Инстаграме он подписал – "Моя королева".
Как сообщается на инстаграм-канале Basket_Ukraine, Анджела Джейфі является известным в Атланте шеф-поваром. Ее ресторан посещали многие звезды, включая рэпера Тимбалэнда и певца Криса Брауна.
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Раньше Лень встречался с баскетболисткой Энненс Таунсенд – 201-сантиметровой выпускницей Университета Мэриленд.
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