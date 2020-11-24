Украинский центровой Алексей Лень перебрался в "Торонто Рэпторс". В новом клубе его зарплата будет наименьшей, которую он получал за время выступлений в США.

Алексей Лень подписал контракт на один год с "Торонто". За это время он заработает только 2,3 миллиона долларов, пишет Sport Arena.

Это так называемый ветеранский минимум, меньше ему заплатить в клубе не могли.

Кроме того, это самая низкая зарплата, которую получит Лень за время выступления в NBA. В свой дебютный сезон в "Финикс Санс" он получал 3,5 миллиона долларов. А в прошлом сезоне, который баскетболист провел в "Атланта Хоукс" и "Сакраменто Кингз", его зарплата составляла 4,2 миллиона долларов.

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При этом двум другим новичкам в "Торонто" дали значительно большую зарплату и длиннее контракты. Аарон Бейнс за два года получит 14,3 миллиона долларов, а Крис Буше за эти же два года – 13,5 миллиона долларов.