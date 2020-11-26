Український центровий Олексій Лень мав чимало варіантів де продовжити кар'єру в NBA. Але обрав "Торонто Репторс".

Хоча офіційно про підписання угоди між "Торонто" та Олексієм Ленем ще не повідомлено. Проте вже відомо, що в новому клубі в Леня буде найменша зарплата за час його виступів в NBA.

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При цьому Лень мав й інші варіанти для продовження кар'єри в США. Ним цікавилися одразу чотири клуби, окрім "Торонто". За повідомленням The Athletic, на українця претендували клуби, які є серед головних фаворитів на чемпіонство наступного сезону – "Лос-Анджелес Лейкерс", "Філадельфія Сіксерс" та "Мілуокі Бакс". Також і "Сакраменто Кінгс", де другу половину попереднього сезону провів Лень, також хотіли продовжити з ним угоду.

Однак Лень обрав саме "Торонто", де йому дали не надто більше зарплату, аніж інші команди.