Шамич: Место врача в операционной, а не в колонии Украинский судья Дмитрий Кубряк не только известен своим судейством на футбольных матчах. В мирное время мужчина успешно совмещал это со второй работой. Кубряк по совместительству работал хирургом. Читайте также Надели наручники и отвели в отделение, – арбитриня Петрова о своем похищении оккупантами Как сообщила Наталья, жена арбитра еще с 12 апреля ее муж находится в плену кафиров. Женщина призвала вернуть его в семью. Эту информацию известил глава комитета арбитров в ГС "Ассоциация футбола города Киева" Александр Шамич. Место врача в операционной, а не в колонии! Надеюсь наши ссылки помогут вернуть Дмитрия домой!!, – написал бывший рефери. Дмитрий Кубряк находится в плену кафиров в Мариуполе, где вместе со своими коллегами спасал раненых. Хотя до этого выполнял свой медицинский долг в госпитале в Днепре. Но уехал в блокадный город, где его помощь была нужнее. Даже в плену украинский арбитр продолжает спасать жизнь украинских военных. Еще в конце марта Андрей Павелко на своей странице в фейсбуке похвастался решением Дмитрия Кубряка. Президент УАФ в этой публикации отметил, что после победы Украины в войне с Россией, нейрохирург тогда во время разговора пообещал вернуться в судейство. К слову, в мирное время Кубряк работал арбитром на поединках Первой лиги Украины. История несгибаемой арбитрине Петровой Это уже не первый случай похищения россиянами украинских судей. Ранее Ирину Петрову, долгое время находящуюся под оккупацией в родной Новой Каховке, пьяные захватчики с георгиевскими лентами похитили у дома, где жила арбитриня. Случилось это 9 мая, а причиной стал отказ судить матчи, организованные врагом. К счастью, 13 мая украинку вернули из плена. До этого ужасного инцидента Петрова выходила на митинги на временно оккупированной территории в поддержку Украины. В конце мая Ирина приехала в Киев, где в Доме футбола встретилась с Павелко. Из рук главы УАФ арбитрине вручили футболку сборной и приняло предложение работать в едином штабе Ассоциации