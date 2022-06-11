Шамич: Место врача в операционной, а не в колонии

Украинский судья Дмитрий Кубряк не только известен своим судейством на футбольных матчах. В мирное время мужчина успешно совмещал это со второй работой. Кубряк по совместительству работал хирургом.

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Как сообщила Наталья, жена арбитра еще с 12 апреля ее муж находится в плену кафиров. Женщина призвала вернуть его в семью. Эту информацию известил глава комитета арбитров в ГС "Ассоциация футбола города Киева" Александр Шамич.

Место врача в операционной, а не в колонии! Надеюсь наши ссылки помогут вернуть Дмитрия домой!!,

– написал бывший рефери.

Дмитрий Кубряк находится в плену кафиров в Мариуполе, где вместе со своими коллегами спасал раненых. Хотя до этого выполнял свой медицинский долг в госпитале в Днепре. Но уехал в блокадный город, где его помощь была нужнее. Даже в плену украинский арбитр продолжает спасать жизнь украинских военных.

Еще в конце марта Андрей Павелко на своей странице в фейсбуке похвастался решением Дмитрия Кубряка. Президент УАФ в этой публикации отметил, что после победы Украины в войне с Россией, нейрохирург тогда во время разговора пообещал вернуться в судейство.

К слову, в мирное время Кубряк работал арбитром на поединках Первой лиги Украины.

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