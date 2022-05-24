Павелко: Ирина – символ свободы и непокоренности Украины

К счастью, кафиры отпустили Ирину Петрову через несколько дней после ее похищения. Теперь арбитриня находится в Киеве, где в Доме футбола встретилась с президентом УАФ Андреем Павелко.

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Глава Ассоциации изложил трогательный пост, в котором рассказал о встрече с судьей-героиней, даже под оккупацией выражавшей свою проукраинскую позицию – выходила на митинги и отказывалась работать под руководством врага.

При встрече Павелко вручил Петровой символическую футболку сборной Украины, в которой "сине-желтые" играли в благотворительных матчах во время подготовки к плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. Ирина получила футболку с седьмым номером, сформированным из названий украинских городов. Под этой цифрой раньше выступал легендарный Андрей Шевченко.

Ирина – символ свободы и непокоренности Украины! Она искренне любит футбол и приняла мое предложение работать в штате единой команды УАФ. Горжусь тем, что у нас есть такие храбрые профессионалы-патриоты! В память о встрече подарил Ирине особую футболку национальной сборной, которая является символом единства миллионов украинцев и наших надежных союзников,

– написал президент УАФ.

На одном из фото видно, что арбитринка нашла свой город на номере – Херсон. Новая Каховка – город областного подчинения в Херсонской области.

Ужасная история со счастливым финалом

9 мая стало известно о похищении украинской арбитрине Ирины Петровой. Она оказалась под оккупацией в Новой Каховке, где проживают родные. Именно из-за них Ирина отказалась уезжать на подконтрольные Украине территории.

Петрову похитила группа пьяных оккупантов с георгиевскими лентами прямо у подъезда арбитрине. Ирину незаконно забрали в отделение полиции. Затолкали ее заиграть из-за того, что украинка отказалась работать на матче, организованном врагами.

К счастью, уже 13 мая Петрову была выпущена из плена.

До этого ужасного инцидента Петрова выходила на митинги в поддержку Украины.

В мирное время Петрова предназначалась на поединки международных женских соревнований, а также национальных среди мужчин. Судейскую работу совмещает с делом футбольного тренера.

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За судьбу арбитрины Ирины Петровой, которую кафиры в Новой Каховке держали в тюрьме, волновалась вся футбольная Украина. К счастью, после всего пережитого ею нам удалось успешно эвакуировать Ирину и сейчас она в безопасности, в Киеве.

Во время нашей встречи в Доме футбола лично выразил восхищение ее патриотизмом и храбростью. С начала временной оккупации Херсонщины рашистами Ира вместе со многими жителями родного города ежедневно выходила на акции протеста против оккупантов и наотрез отказалась работать на матче, организованном российскими фашистами. За это ее заключили в тюрьму и угрожали продолжительным лишением свободы. Но не сломали!

Ирина – символ свободы и непокоренности Украины! Она искренне любит футбол и приняла мое предложение работать в штате единой команды УАФ. Горжусь тем, что у нас есть такие храбрые профессионалы-патриоты! В память о встрече подарил Ирине особую футболку национальной сборной, символом единства миллионов украинцев и наших надежных союзников.

Искренне желаю Ирине и всем нам скорейшей победы над рашистским злом и возрождение единой и независимой Украины!

Слава Героям! Слава Украине!