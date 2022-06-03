Петрова: Мне еще чудом повезло
Арбитр рассказала, как попала в плен. По словам Ирины, на нее донесли местные коллаборанты.
До теми Погрожували ув'язненням до 10 років: арбітриня Петрова про полон окупантів у Новій Каховці
"9 мая должен был быть мирный митинг. Однако никто не вышел, ведь это опасно. Меня задержали именно в этот день из-за того, что меня кто-то сдал. Я запостила информацию о людях, которые перешли на сторону оккупантов. Через пол часа за мной пришли прямо в мой двор", – сказала Петрова.
Я спросила, кого они отыскивают. Они окрестили мое имя, я начала говорить, что это не я. Сказали отдать телефон. Они там уже вызвали помощь, поэтому я все же отдала телефон, а мне одели наручники и отвели в отделение,
– рассказала арбитриня.
Ирина отметила, что ей угрожали тюремным заключением до 10 лет. Также арбитриня рассказала о пребывании у кафиров. По ее словам, боевики не прибегали к физическому насилию.
"Они хотели проверить мои фото и нет ли другой провокативной информации. Следователь начал заниматься моим делом. Он сказал, что меня будут держать от 3 до 15 суток, но если что-нибудь найдут, то даже 10 лет. Он так морально давил.
Мне повезло, меня усадили не в камеру в подвале, а в отдельную комнату. Чайник, "дуйчик" и книги были. Но у меня страх замкнутого пространства, поэтому я паниковала в первый день. Однако к мужчинам там совсем по-другому относятся. Мне еще чудом повезло. Здесь каждому дают работу, я, например, милая посуда", – добавила Ирина.
Арбитриня публичного заявляла о своей гражданской позиции
- В первые дни полномасштабного наступления кафиров Ирина активно выражала свою гражданскую позицию.
- Новая Каховка с первых дней полномасштабной войны временно захвачена русскими войсками. Несмотря на это, Ирина Петрова была активным участником проукраинских митингов, где она стояла с плакатом "Новая Каховка – это Украина".
- Также Петрова отказалась судить футбольный матч, который организовывали оккупационные власти.
- 9 мая захватчики похитили арбитриню Ирину у ее дома. 13 мая окупанты выпустили ее из плена.