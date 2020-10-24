Украинский арбитр Сергей Бойко был назначен на матч Лиги Европы между испанским "Вильярреалом" и турецким "Сивасспором". Однако судить этот матч ему не пришлось.

На этом матче в четверг, 22 октября, должна была работать украинская бригада арбитров. Помогать Бойко на линиях должны были Семен Шлончак и Виктор Матяж. Четвертым арбитром назначили Виталия Романова.

Но матч в Испании рассудила польская бригада арбитров во главе с Павелом Рачковским. Из Украины в бригаде оказался только Виталий Романов как четвертый арбитр.

Как стало известно UA-Футбол, Сергея Бойко не допустили к судейству из-за положительного результата теста на COVID-19. У Шлончака и Матяжа тесты оказались отрицательными, однако их также отстранили. Оставили только Виталия Романова.

Сергей Бойко не получил назначения и на матчи 7-го тура УПЛ. Зато Виталий Романов отсудил матч "Шахтера" против "Ворсклы". А одним из его ассистентов стал Семен Шлончак. Зато Виктор Матяж назначен ассистентом на матч между "Динамо" и "Александрией".

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Кроме того, Виталий Романов будет арбитром ВАР в матче между "Зарей" и "Рухом", который состоится в воскресенье, 25 октября.