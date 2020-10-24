Український арбітр Сергій Бойко був призначений на матч Ліги Європи між іспанським "Вільярреалом" та турецьким "Сівасспором". Однак відсудити цей матч йому не довелося.

Загалом на цьому матчі в четвер, 22 жовтня, мала працювати українська бригада арбітрів. Допомагати Бойку на лініях повинні були Семен Шлончак та Віктор Матяж. Четвертим арбітром призначили Віталія Романова.

Та матч в Іспанії розсудила польська бригада арбітрів на чолі з Павелом Рачковським. З України у бригаді опинився лише Віталій Романов як четвертий арбітр.

Як стало відомо UA-Футбол, Сергія Бойка не допустили до суддівства через позитивний результат тесту на COVID-19. У Шлончака та Матяжа тести виявилися негативними, однак їх також відсторонили. Залишили лише Віталія Романова.

Сергій Бойко не отримав призначення і на матчі 7-го туру УПЛ. Натомість Віталій Романов відсудив матч "Шахтаря" проти "Ворскли". А одним із його асистентів став Семен Шлончак. Натомість Віктор Матяж призначений асистентом на матч між "Динамо" та "Олександрією".

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Окрім того, Віталій Романов буде арбітром ВАР в матчі між "Зорею" та "Рухом", який відбудеться в неділю, 25 жовтня.