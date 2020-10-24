Український арбітр здав позитивний тест на коронавірус та пропустив матч Ліги Європи
Український арбітр Сергій Бойко був призначений на матч Ліги Європи між іспанським "Вільярреалом" та турецьким "Сівасспором". Однак відсудити цей матч йому не довелося.
Загалом на цьому матчі в четвер, 22 жовтня, мала працювати українська бригада арбітрів. Допомагати Бойку на лініях повинні були Семен Шлончак та Віктор Матяж. Четвертим арбітром призначили Віталія Романова.
Та матч в Іспанії розсудила польська бригада арбітрів на чолі з Павелом Рачковським. З України у бригаді опинився лише Віталій Романов як четвертий арбітр.
Як стало відомо UA-Футбол, Сергія Бойка не допустили до суддівства через позитивний результат тесту на COVID-19. У Шлончака та Матяжа тести виявилися негативними, однак їх також відсторонили. Залишили лише Віталія Романова.
Сергій Бойко не отримав призначення і на матчі 7-го туру УПЛ. Натомість Віталій Романов відсудив матч "Шахтаря" проти "Ворскли". А одним із його асистентів став Семен Шлончак. Натомість Віктор Матяж призначений асистентом на матч між "Динамо" та "Олександрією".
До теми: "Шахтар" у більшості не зміг обіграти "Ворсклу" у скандальному матчі після грубої помилки: відео
Окрім того, Віталій Романов буде арбітром ВАР в матчі між "Зорею" та "Рухом", який відбудеться в неділю, 25 жовтня.