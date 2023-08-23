Организаторы поединка в рамках квалификации в Лигу конференций пошли на предостерегающий шаг. Досталось украинским болельщикам.

Достойно внимания Спартак – Днепр-1: онлайн-трансляция плей-офф квалификации Лиги конференций

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Днепр-1 встретится с трнавским Спартаком в рамках "финала" отбора в третий по престижности клубный еврокубок. Первая встреча между командами состоится именно в Словакии на стадионе Антона Малатинского. Но вот у украинской стороны появилась первая проблема в дуэли с "белыми ангелами". Дело в том, что болельщиков днепровского клуба ограничат во время посещения арены.

Все фанаты "спортклубовцев" с атрибутикой Украины или СК Днепр-1 будут переведены в единственный фан-сектор украинского коллектива. Такое решение было принято организаторами матча по соображениям безопасности. Остаться на своих местах смогут только те, кто купил билеты на VIP-трибуну. Стоит напомнить, что в рамках квалификации в Лигу чемпионов накануне первой встречи между АЭК и Динамо из Загреба болельщики обеих команд устроили настоящий ад. В результате погиб фанат греческого коллектива.

Кстати говоря. Во время прошлогоднего финала Лиги чемпионов стюарды ознаменовались позорным поступком, поскольку вырвали из рук украинского болельщика сине-желтые флаги.

Напомним, что в рамках "финала" квалификации в Лигу конференций участие также примет киевское Динамо, которое встретится с турецким Бешиткатеш. Матч "бело-синих" прокомментирует известный блоггер Антон Скуратов. "Бобры" сойдутся с "орлами" 24 августа, в 20:00.