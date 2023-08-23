Для Днепра-1 это будет уже пятый матч квалификации еврокубков. Но предыдущие были в других турнирах и окончились неудачами для Днепр-1. Команда сначала вылетела из квалификации Лиги чемпионов, а затем и из Лиги Европы. Так что плей-офф квалификации Лиги конференций – последний шанс для днепрян пробиться в групповой этап еврокубков в этом сезоне.

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Первый матч против Спартака состоится 23 августа в городе Трнава. Игра начнется в 19:30 по киевскому времени. Для Днепра-1 это будет первый матч без Александра Кучера – главный тренер подал в отставку после провального старта в этом сезоне.

Ответный матч команды проведут 31 августа и тоже в Словакии, но и другой части страны. Ведь Днепр-1 свои еврокубковые матчи проводит в словацком Кошице. Именно там команды и встретятся во второй игре.

Трансляция матча Спартак – Днепр-1 доступна на ютуб-канале FootballHub. Сайт 24 Канала проведет онлайн-трансляцию матча Спартак – Днепр-1.

Спартак – Днепр-1 онлайн-трансляция