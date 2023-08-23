Антон Скуратов прокомментирует поединок Динамо в рамках "финала" квалификации в Лигу конференций. Киевляне готовятся к ожесточенному бою.

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Известный украинский блоггер и пранкер Антон Скуратов станет голосом, прокомментирующим первую встречу Динамо против турецкого Бешикташа в рамках отбора к третьему самому престижному евротурниру. Скуратов будет звучать на клубном YouTube канале киевского коллектива. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале "2+2". Встреча состоится 24 августа в 20:00.

Стоит отметить, что турецкие болельщики, как и греческие, вывешивали антиукраинские баннеры на матчах, также известные своей пророссийской позицией. В частности, можно вспомнить прошлогодние поединки между Динамо и Фенербахче, чьи болельщики одевали маски Путина на матчи и коллективно выкрикивали его фамилию на стадионе.

Афиша комментатора матча:

Кстати говоря. Антон Скуратов в свое время выложил видео в социальных сетях, где он в столице России на Красной площади восклицал лозунги "Слава Украине", "Героям Слава", а также начал петь гимн нашего государства. Затея блоггера сопровождалась недовольством местных жителей.

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