Антон Скуратов прокомментирует поединок Динамо в рамках "финала" квалификации в Лигу конференций. Киевляне готовятся к ожесточенному бою.
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Известный украинский блоггер и пранкер Антон Скуратов станет голосом, прокомментирующим первую встречу Динамо против турецкого Бешикташа в рамках отбора к третьему самому престижному евротурниру. Скуратов будет звучать на клубном YouTube канале киевского коллектива. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале "2+2". Встреча состоится 24 августа в 20:00.
Стоит отметить, что турецкие болельщики, как и греческие, вывешивали антиукраинские баннеры на матчах, также известные своей пророссийской позицией. В частности, можно вспомнить прошлогодние поединки между Динамо и Фенербахче, чьи болельщики одевали маски Путина на матчи и коллективно выкрикивали его фамилию на стадионе.
Афиша комментатора матча:
Украинские звезды, комментировавшие футбольные матчи
- Александр Поворознюк – финал Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем.
- Евгений Кошевой – финал чемпионата мира между Францией и Аргентиной.
- Василий Байдак и Константин Трембовецкий – финал Лиги Европы между Севильей и Ромой.
- Владимир Дантес – матч третьего квалификационного раунда в Лигу конференций между Арисом и Динамо.