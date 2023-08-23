Організатори поєдинку в рамках кваліфікації до Ліги конференцій пішли на застережливий крок. Дісталося українським вболівальникам.

Варте уваги Спартак – Дніпро-1: онлайн-трансляція плей-офф кваліфікації Ліги конференцій

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Дніпро-1 зустрінеться із трнавським Спартаком в межах "фіналу" відбору до третього за престижністю клубного єврокубку. Перша зустріч між командами пройде саме у Словаччині на стадіоні Антона Малатінського. Та от в української сторони з'явилась перша проблема в дуелі з "білими ангелами". Діло в тому, що вболівальників дніпровського клубу обмежать під час відвідування арени.

Усі фанати "спортклубівців" з атрибутикою України або ж СК Дніпро-1 будуть переведені до єдиного фан-сектора українського колективу. Таке рішення було ухвалено організаторами матчу з міркувань безпеки. Залишитися на своїх місцях зможуть лише ті, хто придбали квитки на VIP-трибуну. Варто нагадати, що у рамках кваліфікації до Ліги чемпіонів напередодні першої зустрічі між АЕКом та Динамо із Загребу вболівальники обох команд влаштували справжнє пекло. У результаті загинув фанат грецького колективу.

До речі. Під час торішнього фіналу Ліги чемпіонів стюарди відзначились ганебним вчинком, оскільки вирвали з рук українського вболівальника синьо-жовтих стяг.

Нагадаємо, що в рамках "фіналу" кваліфікації до Ліги конференцій участь також візьме київське Динамо, котре зустрінеться із турецьким Бешиткатеш. Матч "біло-синіх" прокоментує відомий блогер Антон Скуратов. "Бобри" зійдуться із "орлами" 24-го серпня, о 20:00.