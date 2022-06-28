Украинских дзюдоистов могут дисквалифицировать из-за бойкота в отношении россиян
Источник:Xsport
Международная федерация дзюдо (IJF) допустила к соревнованиям дзюдоистов из России и Белоруссии. Они смогут выступать в нейтральном статусе.
Дуброва: Постоянно мусолит лозунг "спорт – вне политики"
Соответствующее решение IJF возмутило украинских дзюдоистов. Федерация дзюдо Украины (ФГУ) окончательно решила бойкотировать все международные турниры из-за разрешения организации на выступления спортсменов из России и Белоруссии.
До теми Українські дзюдоїсти відмовилися виступати під егідою IJF: все через допуск росіян
Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва рассказал о реакции IJF на призывы украинцев.
"Мы приняли решение бойкотировать, занимать четкую позицию, потому что сейчас мы не имеем права на какую-либо слабинку. Дзюдо – это попытка легитимировать россиян в международном спорте.
И следует сказать, что у Международной федерации дзюдо была жесткая позиция в начале соревнований в Улан-Баторе. Они собрали представителей команд и предупредили, что если кто-то будет бойкотировать стычки или если будут какие-то жесты политические против войны, то команды сразу будут снимать с соревнований. Вот такую линию они гнут по поводу выступлений россиян и белорусов", – отметил он.
По его словам, спортсменам, выступающим с разными акциями по отстранению россиян и белорусов, грозит дисквалификация до 10 лет.
Постоянно мусолит лозунг "спорт – вне политики", что дзюдо - это дружба, мост между странами. В первый день собрали представителей и четко сказали, что будет снята вся команда, а спортсмена, который будет делать какие-то акции, дисквалифицируют на 10 лет,
– добавил Дуброва.
Что известно о скандале
- Еще в первые дни полномасштабного наступления России на территорию Украины Международный олимпийский комитет выдвинул рекомендации по отстранению россиян и белорусов от соревнований. Недавно глава МОК Томас Бах прокомментировал рекомендации по россиянам и белорусам, которые были введены несколько месяцев назад. Он заявил, что позиция организации по санкциям остается неизменной.
- Международная Федерация дзюдо решила пойти на уступки россиянам и позволила им выступать под эгидой IJF в статусе нейтрального атлета.
- Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер подчеркнул, что спорт должен нести объединение, поэтому IJF решила вернуть россиян и белорусов в турниры.
- Бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха подвергла критике позицию президента Международной федерации дзюдо и еще раз объяснила, почему россиян не стоит допускать к международному спорту.
- Украинская сборная по дзюдо отказалась выступать на соревнованиях под эгидой IJF, не желающей дисквалифицировать дзюдоистов враждебных стран. Наши дзюдоисты вернутся на татами только в том случае, когда россиян и белорусов официально отстранят от международных соревнований.