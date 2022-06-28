Украинских дзюдоистов могут дисквалифицировать из-за бойкота в отношении россиян

28 июня 2022 , 15:16
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Xsport

Международная федерация дзюдо (IJF) допустила к соревнованиям дзюдоистов из России и Белоруссии. Они смогут выступать в нейтральном статусе.

Дуброва: Постоянно мусолит лозунг "спорт – вне политики"

Соответствующее решение IJF возмутило украинских дзюдоистов. Федерация дзюдо Украины (ФГУ) окончательно решила бойкотировать все международные турниры из-за разрешения организации на выступления спортсменов из России и Белоруссии.

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Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва рассказал о реакции IJF на призывы украинцев.

"Мы приняли решение бойкотировать, занимать четкую позицию, потому что сейчас мы не имеем права на какую-либо слабинку. Дзюдо – это попытка легитимировать россиян в международном спорте.

И следует сказать, что у Международной федерации дзюдо была жесткая позиция в начале соревнований в Улан-Баторе. Они собрали представителей команд и предупредили, что если кто-то будет бойкотировать стычки или если будут какие-то жесты политические против войны, то команды сразу будут снимать с соревнований. Вот такую ​​линию они гнут по поводу выступлений россиян и белорусов", – отметил он.

По его словам, спортсменам, выступающим с разными акциями по отстранению россиян и белорусов, грозит дисквалификация до 10 лет.

Постоянно мусолит лозунг "спорт – вне политики", что дзюдо - это дружба, мост между странами. В первый день собрали представителей и четко сказали, что будет снята вся команда, а спортсмена, который будет делать какие-то акции, дисквалифицируют на 10 лет,
– добавил Дуброва.

Что известно о скандале

  • Еще в первые дни полномасштабного наступления России на территорию Украины Международный олимпийский комитет выдвинул рекомендации по отстранению россиян и белорусов от соревнований. Недавно глава МОК Томас Бах прокомментировал рекомендации по россиянам и белорусам, которые были введены несколько месяцев назад. Он заявил, что позиция организации по санкциям остается неизменной.
  • Международная Федерация дзюдо решила пойти на уступки россиянам и позволила им выступать под эгидой IJF в статусе нейтрального атлета.
  • Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер подчеркнул, что спорт должен нести объединение, поэтому IJF решила вернуть россиян и белорусов в турниры.
  • Бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха подвергла критике позицию президента Международной федерации дзюдо и еще раз объяснила, почему россиян не стоит допускать к международному спорту.
  • Украинская сборная по дзюдо отказалась выступать на соревнованиях под эгидой IJF, не желающей дисквалифицировать дзюдоистов враждебных стран. Наши дзюдоисты вернутся на татами только в том случае, когда россиян и белорусов официально отстранят от международных соревнований.
Автор: Дарина Жданович