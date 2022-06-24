Украинские дзюдоистки не выйдут на татами

Пока Ассоциации разных видов спорта поддерживают Украину и отстраняют российских и белорусских атлетов от международных соревнований, Международная федерация дзюдо словно надела "розовые очки" и не видит всего ужаса, который творят российские войска с мирными украинцами.

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Всемирная федерация дзюдо дала разрешение российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Такое решение возмутило украинскую федерацию, которая с открытым письмом обратилась в национальные федерации более 100 стран. В обращении была просьба поддержать отстранение российских и белорусских дзюдоистов от международных соревнований.

К началу войны состав Федерации дзюдо Украины насчитывал более 30 тысяч членов. К сожалению, в настоящее время уже более 80% из них не могут продолжать спортивную и тренерскую деятельность. Многие дзюдоисты прекратили тренировки и вынуждены с оружием в руках защищать территориальную целостность нашей страны,

– говорится в письме.

Дзюдоисты враждебных стран молчат о войне

Украинская сторона добавила в письмо доказательства геноцида украинцев, которые осуществляет Россия. Также наша федерация добавила список дзюдоистов, служащих в русской армии.

За более чем 120 дней военной агрессии России на территории Украины никто из так называемых "нейтральных спортсменов" и тренеров не выразил свое отношение к войне даже минимальным осуждающим постом в социальных сетях,

– добавила наша федерация в обращении.

Украинская сборная по дзюдо отказалась выступать на соревнованиях под эгидой IJF, не желающей дисквалифицировать дзюдоистов враждебных стран. Наши дзюдоисты вернутся на татами только в том случае, когда россиян и белорусов официально отстранят от международных соревнований.