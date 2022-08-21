"Празднуем победу не только в спорте": как украинские военные болели за Усика
Источник:Tribuna.com
Украинские военные на передовой поддерживали Александра Усика в бою против Энтони Джошуа. Наши защитники в прямом эфире просматривали чемпионский поединок.
Украина, как всегда, непобедима, – боец ВСУ
Украинские воины смотрели сражение между Усиком и Джошуа на планшетах и других гаджетах. После тяжелой победы Усик посвятил победу Украине и ВСУ .
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"Бой очень эмоционален, Саша красавец", – сказал один из военных во время поединка, который смотрел бой на передовой.
Украинские воины смотрят бой Усика: видео
Наши бойцы негативно реагировали, когда один из судей решил присвоить победу Джошуа. Но эмоции украинских воинов быстро изменились, когда объявили победу украинца.
"Это просто космос", – сказал украинский боец.
Саша красавец, Украина, как всегда, непобедима. Скоро мы будем праздновать победу не только в спорте, но и на фронте,
– заявил украинский военный.
Украинские воины радуются победе Усика: видео
Усик победил Джошуа: главное
- Непобедимый украинский боксер Александр Усик вечером 20 августа победил в реванше британца Энтони Джошуа. Украинец победил Джошуа раздельным решением судей. Двое судей отдали победу Усику, а один – Джошуа.
- 35-летнему бойцу из Крыма удалось сохранить титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF, IBO. Кроме того, Усик получил вакантный пояс журнала The Ring.
- Интересно, что после поединка Джошуа эмоционально швырнул титулы Усика WBA и The Ring. Вместе с тем, британец проявил уважение к Усику. Он вместе с украинцем опустился на колени и закутался во флаг Украины.
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- После поражения Джошуа вспомнил о нелегкой судьбе украинцев. В частности, он отметил, что наши боксеры проводят успешные поединки, когда в Украине проходят революции или война.
- Относительно Усика наш боксер выразил уверенность, что Украина победит в войне с россией.
- Для украинца это 20-я победа на профессиональном ринге, когда Джошуа проиграл уже в третий раз. Помимо Усика, Джошуа в 2019 году сенсационно проиграл Энди Руису.
- Впервые Усик и Джошуа встретились в сентябре 2021 года в Лондоне. Усик выиграл единогласное решение судей и отобрал у Джошуа титулы чемпиона мира.