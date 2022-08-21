"Празднуем победу не только в спорте": как украинские военные болели за Усика

Украинские военные на передовой поддерживали Александра Усика в бою против Энтони Джошуа. Наши защитники в прямом эфире просматривали чемпионский поединок.

Украина, как всегда, непобедима, – боец ВСУ

Украинские воины смотрели сражение между Усиком и Джошуа на планшетах и других гаджетах. После тяжелой победы Усик посвятил победу Украине и ВСУ .

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"Бой очень эмоционален, Саша красавец", – сказал один из военных во время поединка, который смотрел бой на передовой.

Украинские воины смотрят бой Усика: видео

Наши бойцы негативно реагировали, когда один из судей решил присвоить победу Джошуа. Но эмоции украинских воинов быстро изменились, когда объявили победу украинца.

"Это просто космос", – сказал украинский боец.

Саша красавец, Украина, как всегда, непобедима. Скоро мы будем праздновать победу не только в спорте, но и на фронте,

– заявил украинский военный.

Украинские воины радуются победе Усика: видео

Усик победил Джошуа: главное

Непобедимый украинский боксер Александр Усик вечером 20 августа победил в реванше британца Энтони Джошуа. Украинец победил Джошуа раздельным решением судей. Двое судей отдали победу Усику, а один – Джошуа.

35-летнему бойцу из Крыма удалось сохранить титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF, IBO. Кроме того, Усик получил вакантный пояс журнала The Ring.

Интересно, что после поединка Джошуа эмоционально швырнул титулы Усика WBA и The Ring. Вместе с тем, британец проявил уважение к Усику. Он вместе с украинцем опустился на колени и закутался во флаг Украины.

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