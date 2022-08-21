После победы Усик прокомментировал свой чемпионский бой. В первую очередь боксер выразил слова благодарности.

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"Я хочу поблагодарить всех тех, кто за меня молился. Я хочу поблагодарить Бога за помощь, которую он мне ее сегодня дал. Потому что он мне ее много дал. Мой бог – Иисус Христос", – заявив Усик.

Также он рассказал, кому посвятил победу.

"Я посвящаю этот бой государству Украина, Вооруженным Силам, моей команде, всей моей стране и тем, кто ее защищает", – заявил Усик.

Также украинский боксер поделился своими планами на будущее. Он хочет провести бой против Тайсона Фьюри, владеющего чемпионским поясом по версии WBC. Именно этого звания не хватает Усику, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

"Я буду боксировать с Тайсоном Фьюри, или не буду боксировать вообще", – подчеркнул Усик.