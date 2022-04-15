Украинские военные попросили сборную Украины пробиться на ЧМ-2022: трогательное обращение

Сборную Украины впереди ожидает важнейшее противостояние против Шотландии в плей-офф отбора ЧМ-2022. Бывший защитник национальной команды Артем Федецкий получил уведомление от украинских военных.

"Именно сейчас нам нужна путевка на Мундиаль"

Артем Федецкий рассказал историю сообщения, которое получил от украинских защитников. Наши военные даже во время боев против кафиров успевали поднимать футбольные темы. Защитники обратились в сборную Украины с просьбой.

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Украинские военные хотят, чтобы сборная Александра Петракова пробилась на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.

В сообщении защитник попросил Артема Федецкого передать такую ​​просьбу игроков сине-желтой команды. Такой поступок игроков поднимет дух и настроение всех украинцев.

Полный текст письма от украинского защитника

Привет, Артем. Я пограничник, только вернулся из Черниговщины. Нам, защитникам, не нужно ничего, ни денег, ни славы и медали. Не смотря на кровавую войну, мы неоднократно обсуждали футбол. У нас к тебе есть просьба.

Если у вас есть возможность связаться с кем-то из игроков национальной сборной, передай, пожалуйста, что именно сейчас нам нужна путевка на Мундиаль. Именно сейчас, когда мир обсуждает нашу страну, и сейчас, чтобы поднять настроение и боевой дух.

В то же время мы понимаем, в какой ситуации сейчас украинский футбол и психологическое состояние наших игроков. Если есть возможность, передай, пожалуйста. Спасибо.

Федецкий немедленно изложил это сообщение в соцсетях, отметив всех футболистов сборной. Некоторые уже успели отреагировать и распространить у себя на странице.



Просьба от украинских военных / Скриншот из инстаграмма футболиста

Два шага к Мундиалю