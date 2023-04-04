Наши теннисисты играли против россиян, это сыграло против нас, – Гутцайт снова упрекнул наших атлетов

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт не может успокоиться на теме противостояния Украины и России на теннисном корте. Министр молодежи и спорта снова подверг критике украинский теннис.

Уже давно Вадим Маркович критикует украинских теннисистов, продолжающих выступать на одних соревнованиях с россиянами и белорусами. На этом фоне правительство приняло решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, где будут участвовать представители враждебных стран.

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Федерация тенниса Украину отреагировала на громкие заявления президента НОК. Хотя после этого Гутцайт продолжал критиковать теннисное сообщество нашей страны.

Гутцайт: И на всех выступлениях Баха он лишь приводит в пример федерацию теннис

4 апреля 2023 года первая ракетка Украины Ангелина Калинина провела матч WTA 500 в Чарлстоне против россиянки Анны Калинской. К сожалению, украинка уступила в двух сетах соперницы – 6:7, 4:6. Украинка пренебрегла претензиями руководителя НОК.

После чего снова появились слова Гутцайта о встречах украинских теннисисток против соперников из стран-агрессоров. Вадим Маркович снова отметил, что российская сторона и президент МОК Томас Бах использует такие матчи украинок в свое оправдание.

К сожалению, хочу сказать, что господин Бах во всех своих речах в последнее время только приводит пример, как наши спортсмены играют в большом теннисе. И, например, после оглашения этих условий президентом Международного олимпийского комитета была конференция Позднякова. И на этой конференции он тоже отметил, что теннисисты играют и ничего не происходят. К сожалению, то, что наши теннисисты играли против россиян, сыграло против нас. И на всех выступлениях Баха он лишь приводит в пример федерацию теннис,

– заявил Гутцайт.

Интересно, если украинские теннисистки будут отказываться от соревнований, куда допускают россиянок, они могут просто закончить свою профессиональную карьеру.

Раньше красиво ответила на претензии Гутцайта бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина. Теннисистка попыталась объяснить главе НОК, почему в ее виде спорта украинцы играют против россиян и белорусов.

Элина сравнила запрет украинским спортсменам выступать на одних турнирах с соперниками стран-агрессоров с войной на передовой. Свитолина взяла в пример смелость и решения наших военных. Украинская теннисистка заявила, что наши защитники никогда не отдадут врагу ни одного сантиметра нашей земли.

Отметим, что 3 апреля Свитолина официально вернулась в WTA-тур. Элина проиграла представительнице Казахстана Юлии Путовцевой на том же турнире в Чарльстоне.