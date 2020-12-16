Сколько в госбюджете выделили на спорт и на что потратят деньги
Верховная Рада утвердила Государственный бюджет на 2021 год. В нем утвердили расходы и на спорт.
На Министерство молодежи и спорта в 2021 году предусмотрели 7 миллиардов 269 миллионов 600 тысяч гривен, сообщает 24 канал. На что именно будут потрачены эти средства, рассказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
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Отметим, что не вся эта сумма будет потрачена только на спорт. 75,2 миллиона гривен предусмотрели на реализацию молодежной политики и национально-патриотического воспитания.
Относительно спортивных расходов, то наибольшая сумма в размере 2,8 миллиарда гривен уйдет на подготовку и участие украинских спортсменов в летних Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх в 2021 году, а также на подготовку к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 года.
Напомним, что в бюджете на 2020 год на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, которые должны были состояться в 2020 году, было заложено 1,4 миллиарда гривен. Но соревнования перенесли.
Еще 2,4 миллиарда гривен предусмотрели на развитие физической культуры и спорта высших достижений.
Значительное внимание уделено и спортивным объектам – 1,6 миллиарда гривен на развитие инфраструктуры.
На спорт лиц с инвалидность выделили 777,2 миллиона гривен.
Развитие научных исследований и спортивной медицины получит из госбюджета 42,9 миллиона гривен.
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