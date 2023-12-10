Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный ответил на вопрос, будут ли украинские спортсмены бойкотировать Олимпиаду в Париже. Он отметил, что здесь следует спрашивать самих спортсменов.

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Что говорят в Минспорта на допуск россиян и белорусов

"В любом случае, сейчас объявлять о бойкоте не следует. Нам нужно делать все, чтобы их там было как минимум поменьше. И держать эту интригу, это напряжение, давление до самого конца.

Посмотрим, каким образом будет производиться этот отбор. Мы видим, что МОК вдобавок взял на себя полномочия пересматривать решения международных федераций, если я правильно понял суть того, что было написано в тех условиях.

Я думаю, что мы должны использовать каждую возможность для того, чтобы обжаловать, чтобы освещать. Это мое мнение, но понятно, что решение буду принимать не только я», – сказал Бедный.

Напомним, что МОК решил допустить россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в Париже под нейтральным флагом. Российские и белорусские спортсмены могут выступать в личных стартах на Олимпиаде-2024. Команды к соревнованиям не будут допущены.

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.