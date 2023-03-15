Украинские олимпийские чемпионы обратились к мэру Парижа не допустить россиян к Олимпиаде-2024
Источник:Инстаграмм Олега Верняева
Возможное возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования вызвало возмущение всего цивилизованного мира. Легендарные олимпийцы Украины также настаивают на отстранении атлетов из стран-агрессоров.
Более года продолжается полномасштабная военная агрессия России и ее пособиника Беларуси против Украины. Каждый день от российских ракет и снарядов гибнут мирные люди. Огромный ущерб оккупанты нанесли украинскому спорту. Однако все эти факты не мешают МОКу и его президенту Томасу Баху лоббировать возвращение атлетов из стран-террористов в соревнования.
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Нейтральное знамя русских и белорусов запятнано кровью
Украинские олимпийские чемпионы обратились к мэру Парижа Анн Идальго с просьбой поддержать отстранение россиян и белорусов. Соответствующее обращение опубликовали в Instagram Олег Верняев и Юлия Подкопаева.
"Пока весь цивилизованный мир призывает спортивное сообщество запретить участие атлетов стран-агрессорок в соревнованиях, президент МОК Томас Бах во время саммита G20 требует нейтралитет и разрешение участия спортсменов независимо от их политических конфликтов, в частности, на уровне Олимпийских игр в Париже.
Мы, украинские спортсмены, олимпийские чемпионы Владимир Кличко, Лилия Подкопаева и Олег Верняев, передали обращение мэру Парижа Анн Идальго с просьбой поддержать отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, включая Олимпийские игры, которые будут проходить в Париже в 2024 году.
В рядах Вооруженных сил Украины находятся более 3000 спортсменов, и еще тысячи спортсменов и тренеров работают на волонтерском фронте. За почти год полномасштабной войны в Украине погибли более 220 спортсменов и тренеров, стремившихся показывать самые высокие результаты на международных соревнованиях под украинским флагом. В нашем государстве разрушены более 320 спортивных объектов. А вместо регулярных занятий в уцелевших спортивных комплексах спортсмены вынуждены находиться в бомбоубежищах из-за регулярных сигналов воздушных тревог и обстрелов.
В этих условиях в Международном олимпийском комитете не может существовать никаких компромиссных решений для государства-террориста, поскольку основные принципы Олимпийской хартии – фундаментально противоположные войне. Любое нейтральное знамя российских и белорусских спортсменов все равно запятнано кровью. А разрешение российским и белорусским спортсменам выступать в международных соревнованиях является поддержкой войны в Украине и российских преступлений под прикрытием нейтральности.
Нам нужна помощь мирового олимпийского сообщества", – говорится в обращении олимпийских чемпионов.
- Напомним, что НОК Украины совместно с федерациями олимпийских видов спорта обратились в Международный олимпийский комитет с просьбой продолжить отстранение россиян и белорусов.
- 34 государства также призвали МОК отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2024. Среди подписантов есть Франция – организатор Олимпийских игр 2024 года.