Кто у нас тут бронзовый призер, – украинские синхронистки эмоционально отреагировали на медаль

7 августа 2021 , 17:40
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Источник:

инстаграм Марины Алексеевой

Украинские пловчихи завоевали еще одну "бронзу" в копилку Украины. После получения почетного третьего места синхронистки едва сдерживали эмоции.

На видео, опубликованном в сети, они просто светятся от счастья и обнимаются.

Важно "Бронзовые рыбки": украинские синхронистки завоевали третье место на Олимпиаде-2020

А кто у нас тут бронзовый призер? Я,
– отметили девушки.

Очевидно, что это видео они снимали сразу после объявления результатов. На "бронзу" украинок отреагировал и Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что командная работа синхронисток впечатляет.

Еще одна историческая "бронза" в артистическом плавании на Олимпиаде. Украина гордится вами,
– подчеркнул Зеленский.

Первые эмоции украинских пловчих после "бронзы": смотрите видео

Заметим, что Украину на Олимпиаде в Токио представляли:

  • Марина Алексеева,
  • Вадислава Алексеева,
  • Марта Федина,
  • Екатерина Резник,
  • Анастасия Савчук,
  • Алина Шинкаренко,
  • Ксения Сидоренко,
  • Елизавета Яхно.

По итогам технической программы сборная Украины шла на третьем месте. Украинки за свою показанную программу получили результат 94,2685 балла и уступали только представительницам России и Китая.

Обратите внимание! Ранее Марта Федина и Анастасия Савчук в выступлениях дуэтов стали третьими и принесли Украине первую в истории медаль в синхронном плавании.
Автор: Альона Захарова