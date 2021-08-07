На відео, оприлюдненому у мережі, вони просто світяться від щастя та обіймаються.

Важливо "Бронзові рибки": українські синхроністки вибороли третє місце на Олімпіаді-2020

А хто у нас тут бронзовий призер? Я,

– зазначили дівчата.

Очевидно, що це відео вони знімали одразу після оголошення результатів. На "бронзу" українок відреагував і Володимир Зеленський. Президент наголосив, що командна робота синхроністок вражає.

Ще одна історична "бронза" в артистичному плаванні на Олімпіаді. Україна пишається вами,

– підкреслив Зеленський.

Перші емоції українських плавчинь після "бронзи": дивіться відео

Зауважимо, що Україну на Олімпіаді у Токіо представляли:

Марина Алексіїва,

Вадислава Алексіїва,

Марта Фєдіна,

Катерина Резнік,

Анастасія Савчук,

Аліна Шинкаренко,

Ксенія Сидоренко,

Єлизавета Яхно.

За підсумками технічної програми збірна України йшла на третьому. Українки за свою показану програму отримали результат 94,2685 бала і поступалися лише представницям Росії та Китаю.

Зверніть увагу! Раніше Марта Федіна та Анастасія Савчук у виступах дуетів стали третіми та принесли Україні першу в історії медаль у синхронному плаванні.