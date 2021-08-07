На видео, опубликованном в сети, они просто светятся от счастья и обнимаются.
Важно "Бронзовые рыбки": украинские синхронистки завоевали третье место на Олимпиаде-2020
А кто у нас тут бронзовый призер? Я,
– отметили девушки.
Очевидно, что это видео они снимали сразу после объявления результатов. На "бронзу" украинок отреагировал и Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что командная работа синхронисток впечатляет.
Еще одна историческая "бронза" в артистическом плавании на Олимпиаде. Украина гордится вами,
– подчеркнул Зеленский.
Первые эмоции украинских пловчих после "бронзы": смотрите видео
Заметим, что Украину на Олимпиаде в Токио представляли:
- Марина Алексеева,
- Вадислава Алексеева,
- Марта Федина,
- Екатерина Резник,
- Анастасия Савчук,
- Алина Шинкаренко,
- Ксения Сидоренко,
- Елизавета Яхно.
По итогам технической программы сборная Украины шла на третьем месте. Украинки за свою показанную программу получили результат 94,2685 балла и уступали только представительницам России и Китая.