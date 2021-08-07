На видео, опубликованном в сети, они просто светятся от счастья и обнимаются.

Важно "Бронзовые рыбки": украинские синхронистки завоевали третье место на Олимпиаде-2020

А кто у нас тут бронзовый призер? Я,

– отметили девушки.

Очевидно, что это видео они снимали сразу после объявления результатов. На "бронзу" украинок отреагировал и Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что командная работа синхронисток впечатляет.

Еще одна историческая "бронза" в артистическом плавании на Олимпиаде. Украина гордится вами,

– подчеркнул Зеленский.

Первые эмоции украинских пловчих после "бронзы": смотрите видео

Заметим, что Украину на Олимпиаде в Токио представляли:

Марина Алексеева,

Вадислава Алексеева,

Марта Федина,

Екатерина Резник,

Анастасия Савчук,

Алина Шинкаренко,

Ксения Сидоренко,

Елизавета Яхно.

По итогам технической программы сборная Украины шла на третьем месте. Украинки за свою показанную программу получили результат 94,2685 балла и уступали только представительницам России и Китая.

Обратите внимание! Ранее Марта Федина и Анастасия Савчук в выступлениях дуэтов стали третьими и принесли Украине первую в истории медаль в синхронном плавании.