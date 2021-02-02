Столичний Kyiv Chess Club удруге поспіль виграв Світову Клубну Лігу онлайн, а киянка Юлія Осьмак стала чемпіонкою Техаського університету.

Джерело: 24 канал

Цими вихідними Kyiv Chess Club повторив минулорічний успіх і знову став переможцем престижної Світової Клубної Ліги. У фіналі українці переграли сильний турецький Batubey Chess Club – 2:0. (За регламентом, матчі складаються з двох етапів – швидкі шахи і бліц.)

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ДОВІДКА

Kyiv Chess Club – переможець Світової Клубної Ліги-2020 і 2021, чемпіон України-2018 (класика) та 2019 (бліц і рапід), срібний призер чемпіонату України-2019 (класика). Жіноча команда – срібний призер Кубку Європи-2019.

Члени Kyiv Chess Club: чемпіони світу Анна і Марія Музичук, Анна Ушеніна, Руслан Пономарьов, Володимир Баклан (у складі збірної України), олімпійський чемпіон Захар Єфименко, срібна призерка Олімпіади Юлія Осьмак. Загалом за клуб виступають більше 20-ти гросмейстерів. Президент – Павло Куфтирєв.



Kyiv Chess Club

Схема розіграшу Світової Клубної Ліги цьогоріч була дуже непростою для команд-учасниць. Спочатку – великий відбірковий турнір, в якому 36 клубів з 5-ти континентів боролися за 16 путівок до плейофф. Kyiv Chess Club виграв 6 матчів, 1 завершив унічию і посів перше місце.

Далі на шляху до загальної перемоги український клуб здолав по черзі:

1/8 – SK Sarayevo (Боснія і Герцеговина)

1/4 – University of Sydney Chess Club (Австралія)

Півфінал – Politika Chess Club (Сербія)

Фінал – Batubey Chess Club (Туреччина)

Що таке Світова Клубна Ліга?

Шаховий онлайн турнір, що відбувається на ігровій платформі chess.com (має більше 1 мільйона гравців). Клуби змагаються у двох дивізіонах – А (елітний) і B. Kyiv Chess Club є дворазовим чемпіоном дивізіону А.

Де шаховий клуб у Києві?

Фінальний матч складався непросто для нашої команди, – розказав у коментарі 24 каналу гравець і менеджер Kyiv Chess Club Володимир Баклан. – У першому поєдинку зі швидких шахів суперники вели в рахунку 10,5: 6,5! Ще одне очко – і турки святкували б успіх. Але хлопці зібралися і видали 5 перемог поспіль! 11,5: 10,5 на нашу користь! А в другому поєдинку в бліц ми вже не залишили опонентам жодного шансу – 17,5:12,5.

"Це вже не перший визначний успіх київських шахів, – продовжує Баклан. – І в той же час мені регулярно ставлять питання, на яке незручно відповідати: "А де знаходиться приміщення київського шахового клубу?" За свою довгу кар'єру професіонального гравця я побував у багатьох європейських столицях – і скрізь є муніципальні шахові клуби. Маю велику надію, що успіхи київських маестро привернуть увагу міської влади, і ми нарешті вийдемо з віртуального "підпілля".

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Українка Осьмак відзначилася у США



Юлія Осьмак

Наступного дня після тріумфу Kyiv Chess Club у Світові Лізі відзначилася – вже в особистому заліку – шахістка цього клубу Юлія Осьмак. Киянка стала чемпіонкою Техаського університету (США) в онлайн турнірі Texas Collegiate Rapid Championship.

Це другий поспіль серйозний успіх нашої юної зірки. Буквально три тижні тому Осьмак блискуче виграла престижний жіночий онлайн турнір 11th Sharjah International Cup, в якому змагалися 483 учасниці. До речі, другою там стала ще одна українка – львів’янка Наталя Букса.