Во вторник, 22 декабря, Барселона на выезде сыграла против Вальядолида в рамках 15-го тру Ла Лиги. Гости из Каталонии без проблем переиграли соперника.

Вальядолид – Барселона 0:3

Голы: Лангле, 21, Брейтвейт, 35, Месси, 65 Игра в одни ворота

Начало встречи выдалось очень "сухим" на моменты. Только на 21-й минуте первую голевую атаку потеряли гости. Месси получил точный пас и нанес удар с границы штрафной. Однако Масип выполнил потрясающий сейв, не позволив мячу влететь в девятку, пишет 24 канал.

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Барселона долго угрожала воротам хозяев, что принесло результат. Месси выполнил идеальную передачу в штрафную прямо на голову Лангле. Тот без помех пробил в незащищенный угол – голкипер был бессилен перед таким ударом. Счет встречи был открыт – 0:1.

Чуть больше, чем за 10 минут гости удвоили счет. Позиционная атака Барселоны дала результат. Дест отдал передачу на Брейтвейт, то в прыжке дотянулся до мяча и перевел его уже в пустые ворота – 0:2.

Следующего гола в исполнении команд пришлось ждать до 65-й минуты. Месси эффектно укротил сильную передачу, которую Педри отдал в штрафную, поймал на противоходе своего опекуна и пробил в угол ворот –0:3.

В середине второго тайма Коутинью мощно пробил с линии штрафной – штанга.

В добавленное арбитром время ко второй 45-минутки Месси потерял прекрасную возможность оформить дубль. Аргентинец пробил из пределов площадки, переиграв голкипера, но стойка стала на пути игроков Барселоны.

После победы Барселона располагается на 5 строчке, в их активе 24 очка. А их соперник Вальядолид находится в основании таблицы – 18 место и 14 набранных пунктов.

Вальядолид – Барселона видеообзор