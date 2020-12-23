Барселона во главе с Месси деклассировала аутсайдера Ла Лиги Вальядолид: видео
Во вторник, 22 декабря, Барселона на выезде сыграла против Вальядолида в рамках 15-го тру Ла Лиги. Гости из Каталонии без проблем переиграли соперника.
Вальядолид – Барселона 0:3
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Барселона долго угрожала воротам хозяев, что принесло результат. Месси выполнил идеальную передачу в штрафную прямо на голову Лангле. Тот без помех пробил в незащищенный угол – голкипер был бессилен перед таким ударом. Счет встречи был открыт – 0:1.
Чуть больше, чем за 10 минут гости удвоили счет. Позиционная атака Барселоны дала результат. Дест отдал передачу на Брейтвейт, то в прыжке дотянулся до мяча и перевел его уже в пустые ворота – 0:2.
- После победы Барселона располагается на 5 строчке, в их активе 24 очка. А их соперник Вальядолид находится в основании таблицы – 18 место и 14 набранных пунктов.
Вальядолид – Барселона видеообзор
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