Украинские флаги выбросили как мусор после встречи сборной в "Борисполе": фото
Источник:фейсбук Игоря Мирошниченко
Политик и бывший журналист Игорь Мирошниченко выразил возмущение тем, что творилось в столичном аэропорту во время прилета сборной Украины с Евро-2020.
В аэропорту собрались тысячи украинцев с национальной символикой, чтобы поздравить команду. Однако, после мероприятия было замечено, что флаги выбросили как мусор.
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Общественный и политический деятель, народный депутат Украины VII созыва Игорь Мирошниченко у себя на странице в Facebook указал, что для встречи команды Андрея Шевченко был задействован админресурс.
Там, где большинство из вас видит, как пылкие болельщики массово в аэропорту встречают национальную сборную, я вижу только организованную группу людей, которых то ли за деньги, то ли за другие преференции, или с использованием админресурса, привезли в аэропорт и раздали одинаковые новенькие флаги на новеньких удочках,
– подчеркнул Мирошниченко.
Политик добавил, что флагов, как бывает в таких случаях, больше, чем знаменосцев, поэтому приходится носить по несколько в каждой руке. "Ну, а когда миссия выполнена, национальные флаги сбрасывают вниз на кучу, как мусор", – подчеркнул политик, добавив фото флагов.
Украинские флаги выбросили как мусор / Фото: Игоря Мирошниченко
Коротко об игре футбольной сборной на Евро-2020
- Украинская сборная по футболу впервые в истории попала в восьмерку лучших команд Европы.
- Команда героически преодолела 1/8 финала после победы над Швецией.
- В то же время на пути к 1/4 финала команду Украины остановила сборная Англии.
- Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил сборную за работу и болельщиков за поддержку.