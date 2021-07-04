Шевченко благодарен за поддержку
После матча главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выложил пост благодарности в своем инстаграме. Тренер отметил, что 3 июля команда дала бой сильной команде Англии.
Это стоит увидеть Украина попрощалась с Евро-2020: футболисты поблагодарили болельщиков за поддержку – видео
Шевченко выложил фотографию, где команда благодарит фанатов в итальянском Риме за поддержку. Отметим, что во время трансляции было хорошо слышно украинских болельщиков, которые заполонили "Стадион Олимпико". Украинская диаспора поблагодарила футболистов за историческое достижение на чемпионате Европы.
Мы столкнулись с сильной командой прошлой ночью. Спасибо всем фанатам за вашу удивительную поддержку, это было так важно в нашем путешествии. Горжусь выступлением моей команды на Евро-2020. Вы написали замечательные страницы для украинского футбола,
– говорится в посте.
- Украинская сборная завершила свой путь в четвертьфинале Евро-2020. Англичане остановили победное шествие украинцев. Матч завершился победой Англии (0:4).
- Игра наших ребят объединила всю Украину в одно целое. Даже после фиаско в игре с англичанами фанаты гордились игрой украинцев на чемпионате Европы.