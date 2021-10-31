Выступление украинцев в Казахстане

В Казахстане выступили все главные украинские претенденты на поездку на Олимпийские Игры-2022 в Пекине. На турнире Украина была представлена во всех четырех взрослых категориях.

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Украинским фигуристам удалось получить две награды. Александра Назарова и Максим Никитин завоевали "серебро" в танцах, а Анастасия Шаботова – бронзовую награду среди женщин.

Назарова и Никитин уступили россиянам Анастасии Скопцовой и Кириллу Алешину. Украинский дуэт опередил другую российскую пару – Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина, которые заняли третье место. За свое выступление украинцы получили 188.64 балла.

Для Назаровой и Никитина это второй подряд подиум на международных соревнованиях этого сезона. На Кубке Виктора Петренко в Одессе украинские фигуристы завоевали "золото". Для них это были первые соревнования в начале олимпийского сезона.

Видео выступления украинского дуэта

Анастасии Шаботовой хватило 175.21 для бронзовой награды. 15-летняя украинка уступила только белоруске Виктории Сафоновой и азербайджанке Екатерине Рябовой.

Видео выступления украинки

Турнир Denis Ten Memorial посвящен памяти казахстанского фигуриста Дениса Тена – бронзового призера Олимпийских игр-2014 и двукратного призера чемпионатов мира в мужском одиночном катании. В 2018 Тен погиб от ножевых ранений.