Дебют с новыми программами

Александра Назарова и Максим Никитин получили высшую награду в танцах на льду. Украинский дуэт получил в сумме за две программы 190.96 балла.

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В ритмичном танце украинцы получили 75.17 балла, – 115.79 балла. Это позволило им остаться лидерами.

Видео ритмичного танца украинского дуэта



Видео произвольного танца украинской пары



Лидеры украинской сборной на 17 баллов опередили британский дуэт – Сашу Фиар и Джорджа Вадделла. Третью строчку заняли представители Польши – Анастасия Полибина и Павел Головишников.

Назарова и Никитин впервые представили версии обеих олимпийских программ.