Украинские фигуристы в топ-8 на этапе гран-при в Японии: видео финального соревновательного дня
Источник:24 канал
В японском Осаке разыграли медали на этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy. В танцах на льду Украину представлял всего один дуэт.
Как выступили украинцы в Японии
Александра Назарова и Максим Никитин в итоге заняли восьмое место на турнире.
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Всего соревновались 9 дуэтов из других стран. После ритмического танца украинцы получили невысокую оценку – 66,07 балла, а в произвольном – 99,31. Этих баллов хватило для восьмой позиции.
Действующие чемпионы мира – россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов завоевали "золото" на турнире. Второе место заняли двукратные призеры чемпионатов мира, американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, они допустили падение в начале произвольного танца. На третьей строчке оказались британцы Лайла Фиар и Льюис Гибсон, для них это вторая награда на уровне Гран-при в карьере.
Видео финального дня соревнований в танцах на льду в Японии
- Для украинского дуэта это шестое участие в серии Гран-при в карьере и третье – именно в NHK Trophy. В 2017 году они показали свой лучший результат на этом уровне – шестое место.
- Ранее Александра Назарова и Максим Никитин получили серебряную награду на международном турнире в Казахстане.